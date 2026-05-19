Quattro sub italiani sono deceduti nelle grotte di Dhekunu Kandu alle Maldive. I corpi sono stati rinvenuti nello stesso cunicolo senza uscita, un passaggio cieco che si diparte dalla seconda caverna della grotta. Le autorità locali hanno confermato che i corpi sono stati trovati vicini tra loro, all’interno di un tunnel senza via d’uscita apparente. La dinamica delle morti e le circostanze precise sono ancora oggetto di indagine. Non sono stati resi noti dettagli sulle operazioni di recupero o sulle condizioni dei sub prima dell’incidente.

I quattro corpi sono stati trovati tutti nello stesso cunicolo delle grotte di Dhekunu Kandu. Si tratta di un budello senza uscita che si dirama dalla seconda caverna della grotta. Stavano tentando disperatamente di uscire, ma si erano persi, e invece di tornare da dove erano arrivati, dal corridoio largo più o meno tre metri e lungo una decina di metri che collega la prima alla seconda cavità, hanno commesso un errore fatale: a causa della scarsa visibilità e del panico perché avevano solo pochi minuti a disposizione per risalire, sono entrati nel tunnel sbagliato. Senza sbocchi. La missione dei tre speleosub finlandesi Ieri mattina, nella... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, come sono morti i sub italiani? La fuga impossibile, i corpi vicini: non hanno trovato la via d?uscita nel buio del cunicolo cieco

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Individuati i corpi dei quattro sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive

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