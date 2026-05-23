Un aereo della Turkish Airways, volo TK1895, con le salme di quattro persone, è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa poco dopo le 13. Le salme sono state trasportate all’obitorio di Gallarate. Lunedì si terrà un’udienza in tribunale a Busto Arsizio con i periti coinvolti. I deceduti erano stati trovati alle Maldive e il loro trasferimento in Italia è stato confermato.

MILANO – L’aereo della Turkish Airways, volo TK1895, con le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13 di oggi. I feretri dei quattro sub italiani morti alle Maldive sono stati poi trasportati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel Varesotto. Le salme sono quindi arrivate all’obitorio dell’ospedale di Gallarate. Il primo mezzo a raggiungere la morgue è stato un furgone con la cassa di legno contenente il corpo di Monica Montefalcone, seguito da un secondo con i feretri di Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. Per ultima è arrivata l’auto funebre con la salma di Muriel Oddenino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sub morti alle Maldive: i corpi all’obitorio di Gallarate. Lunedì udienza in Tribunale a Busto Arsizio con i periti

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Maldive, atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani

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