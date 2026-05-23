Atterrate a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive i feretri portati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate

Alle 13.10 a Malpensa sono atterrate le salme di quattro sub italiani deceduti in un incidente alle Maldive. I feretri sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale di Gallarate. Il volo proveniva da Istanbul con a bordo i corpi delle vittime, e si tratta di quattro delle cinque persone coinvolte nell’incidente. Restano ancora da recuperare le salme della quinta vittima.

Malpensa (Varese), 23 maggio 2026 – È atterrato alle 13.10 sulla pista di Milano Malpensa il volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta avvenuta nei giorni scorsi alle Maldive. A bordo i feretri di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice universitaria Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, neolaureato dell’ateneo genovese. Un rientro avvenuto in un clima di assoluta riservatezza, con un dispositivo organizzativo predisposto tra autorità aeroportuali,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani morti nella grotta alle Maldive

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