Sub Maldive le salme rientrano in Italia Ascoltato il prof Stefano Vanin ha consegnato chiavette e pc

Le salme dei passeggeri rientrano in Italia dopo il viaggio alle Maldive. Gli investigatori stanno analizzando le chiavette e i computer consegnati dal professore coinvolto. I docenti dell’Università di Genova, presenti sulla nave, sono stati tra i primi a essere ascoltati come testimoni. Il materiale raccolto sul luogo della crociera viene sottoposto a verifiche.

Gli investigatori stanno acquisendo tutto il materiale sulla crociera alle Maldive. Tra i primi testimoni ascoltati ci sono i docenti dell'Università di Genova a bordo della spedizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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