Il corpo di un uomo di 44 anni, residente a Padova, è stato recuperato ieri alle Maldive e successivamente identificato. La vittima faceva parte di un gruppo di persone coinvolte in un incidente in un atollo dell’arcipelago. Tra i presenti sulla stessa imbarcazione c'era anche un professore di Padova, che ha riferito di essere stato provato dall’accaduto ma di stare bene. La vicenda riguarda una tragedia avvenuta in un’area nota per le sue spiagge e barriere coralline.

PADOVA - È di Gianluca Benedetti il corpo recuperato ieri e successivamente identificato. Il 44enne padovano è rimasto vittima della strage nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, in cui cinque italiani hanno perso la vita. Gianluca Benedetti abitava a San Vito di Vigonza con la compagna. Dopo la carriera in banca si era dedicato al mondo della subacquea ed era diventato istruttore. Stefano Vanin, «provato ma sta bene» il prof padovano sulla Duke of York «Sta bene» ma è psicologicamente provato Stefano Vanin, padovano, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, che si trova sulla Duke of York, la nave della spedizione alle Maldive sulla quale hanno viaggiato anche i cinque italiani morti durante un'immersione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti, suo il corpo recuperato alle Maldive. Sulla barca anche il prof padovano Stefano Vanin: «Provato ma sta bene»

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