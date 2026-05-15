Il corpo di un uomo di 44 anni, residente a Padova, è stato recuperato ieri alle Maldive e successivamente identificato. L'uomo era tra le vittime di una tragedia avvenuta nell'atollo di Vaavu. Sulla stessa barca si trovava anche un uomo di nome Stefano Vanin, che è risultato essere un professore trevigiano. Vanin è apparso provato ma in buone condizioni di salute. La vicenda si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica.

PADOVA - È di Gianluca Benedetti il corpo recuperato ieri e successivamente identificato. Il 44enne padovano è rimasto vittima della strage nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, in cui cinque italiani hanno perso la vita. Gianluca Benedetti abitava a San Vito di Vigonza con la compagna. Dopo la carriera in banca si era dedicato al mondo della subacquea ed era diventato istruttore. Stefano Vanin, «provato ma sta bene» il prof trevigiano sulla Duke of York «Sta bene» ma è psicologicamente provato Stefano Vanin, trevigiano, professore associato di Zoologia presso l'Università di Genova, che si trova sulla Duke of York, la nave della spedizione alle Maldive sulla quale hanno viaggiato anche i cinque italiani morti durante un'immersione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti, suo il corpo recuperato alle Maldive. Sulla barca anche Stefano Vanin: «Il prof trevigiano è provato ma sta bene»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gianluca Benedetti, suo il corpo recuperato alle Maldive. Sulla barca anche il prof padovano Stefano Vanin: «Provato ma sta bene»PADOVA - È di Gianluca Benedetti il corpo recuperato ieri e successivamente identificato.

Leggi anche: Gianluca Benedetti morto alle Maldive: aveva lasciato la finanza per seguire il mare

Tutto il Club si unisce al dolore delle famiglie per la scomparsa di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, coinvolti nella tragedia avvenuta ieri alle Maldive. x.com

Gianluca Benedetti morto alle Maldive, lavorava nella finanza poi ha mollato tutto per girare il mondo. La mamma: Dolore straziantePADOVA - Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente e potete solo immaginare il dolore. Ora sono con la sua compagna. Una sofferenza composta ... ilmessaggero.it

Chi era Gianluca Benedetti: operation manager, istruttore subacqueo e capobarcaDopo aver maturato una solida esperienza nel mondo della finanza, Benedetti ha deciso di trasformare in lavoro la sua passione per il mare ... ilgiornale.it