Stupro di gruppo nel locale la pena scende da 9 a 6 anni

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In secondo grado, la pena per un uomo coinvolto in un episodio di violenza sessuale di gruppo nel 2022 a Montecatini Terme è stata ridotta da nove a sei anni di reclusione. La sentenza riguarda un giovane di 29 anni, accusato di aver partecipato agli abusi nel locale. La decisione è stata emessa recentemente, modificando l’originario verdetto di condanna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Montecatini Terme, 23 maggio 2026 – Arriva uno sconto di pena in secondo grado per Matteo Capaccioli, il ventinovenne accusato di violenza sessuale di gruppo per gli abusi consumati nel settembre del 2022 a Montecatini Terme. La Corte d’Appello di Firenze ha ridotto la condanna a sei anni di reclusione, riformando la sentenza di primo grado che aveva inflitto al giovane nove anni. La drammatica vicenda risale a quattro anni fa ed è ambientata nel cuore della movida termale, in viale IV Novembre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima – una ragazza allora diciannovenne – era stata corteggiata al bancone di un locale da Capaccioli, che lì lavorava come addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

stupro di gruppo nel locale la pena scende da 9 a 6 anni
© Lanazione.it - Stupro di gruppo nel locale, la pena scende da 9 a 6 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stupro di Capodanno, Corte d’Appello aumenta la pena per Ranieri e riconosce la violenza di gruppoLa Corte d’appello di Roma ha condannato a sei anni e mezzo di reclusione Patrizio Ranieri, 25 anni, riconoscendo anche l’aggravante della violenza...

Cuneo, processo ai 3 calciatori: stupro di gruppo e video nel gruppoA Cuneo è aperto il processo con rito abbreviato per tre ex calciatori del Bra, accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo ai danni di una...

stupro di stupro di gruppo nelStupro di gruppo nel locale, la pena scende da 9 a 6 anniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

stupro di stupro di gruppo nelTorino, 13enne attirata nel bar e violentata dal gruppo, arrestati 3 giovani: Dicevo basta e loro continuavanoI fatti contestati risalgono al novembre scorso ma l’arresto dei tre giovani di 19, 21 e 22 anni è scattato dopo che da alcune intercettazioni telefoniche ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web