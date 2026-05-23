stupro di gruppo nel locale la pena scende da 9 a 6 anni

In secondo grado, la pena per un uomo coinvolto in un episodio di violenza sessuale di gruppo nel 2022 a Montecatini Terme è stata ridotta da nove a sei anni di reclusione. La sentenza riguarda un giovane di 29 anni, accusato di aver partecipato agli abusi nel locale. La decisione è stata emessa recentemente, modificando l’originario verdetto di condanna.

Montecatini Terme, 23 maggio 2026 – Arriva uno sconto di pena in secondo grado per Matteo Capaccioli, il ventinovenne accusato di violenza sessuale di gruppo per gli abusi consumati nel settembre del 2022 a Montecatini Terme. La Corte d’Appello di Firenze ha ridotto la condanna a sei anni di reclusione, riformando la sentenza di primo grado che aveva inflitto al giovane nove anni. La drammatica vicenda risale a quattro anni fa ed è ambientata nel cuore della movida termale, in viale IV Novembre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima – una ragazza allora diciannovenne – era stata corteggiata al bancone di un locale da Capaccioli, che lì lavorava come addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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