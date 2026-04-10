Cuneo processo ai 3 calciatori | stupro di gruppo e video nel gruppo

A Cuneo si svolge il processo con rito abbreviato contro tre ex calciatori del Bra, accusati di aver violentato una studentessa universitaria torinese. Secondo le accuse, i calciatori avrebbero commesso un abuso di gruppo e condiviso un video dell’episodio nel gruppo di chat. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della vittima, e il procedimento giudiziario è in corso presso il tribunale locale.

A Cuneo è aperto il processo con rito abbreviato per tre ex calciatori del Bra, accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria torinese. Il fatto risale alla notte del 30 maggio 2025, avvenuta nel clima di festeggiamenti per la storica promozione della squadra locale in Serie C. La vittima, una ragazza di 20 anni residente a Torino, era stata inizialmente avvicinata da Perseu. Dopo un primo incontro che sembrava procedere regolarmente, la giovane si era recata nell’abitazione del giocatore, rifiutando però l’idea di coinvolgere altri soggetti nell’atto sessuale. Una volta all’interno dell’appartamento, la volontà della ventenne è stata ignorata: Rosa e Mawete sono stati raggiunti sul posto e la studentessa è stata costretta a subire plurimi atti sessuali di gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo, processo ai 3 calciatori: stupro di gruppo e video nel gruppo Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del BraUna studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le... Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processoIl 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre... Argomenti più discussi: Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; George Clooney a Cuneo, incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport; Decine di auto bruciate a Cavallermaggiore in cinque mesi: a processo il presunto incendiario; Uccide due rapinatori, condannato si paragona alle vittime e chiede offerte: l’ultima lamentatio del gioielliere di Grinzane Cavour. Torture in carcere, a Cuneo si apre il processo a dieci agentiSfileranno a ottobre i primi testimoni nel processo che vede alla sbarra a Cuneo dieci agenti e ufficiali di polizia penitenziaria del carcere di Cerialdo, accusati di torture ai danni di cinque ... ansa.it 9 aprile 2026 - Canale (Cuneo) In Località Stanteri di Valpone, tra vigne di Arneis e fiori, ecco una originale e ridipinta chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice con sedia gigante per ammirare il panorama. - facebook.com facebook Quando Bisio e Cortellesi cantarono Cuneo come fossero Jay-Z e Alicia Keys x.com