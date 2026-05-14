La Corte d’appello di Roma ha aumentato la pena a sei anni e mezzo di reclusione per un uomo di 25 anni, condannato per aver partecipato a un episodio di violenza di gruppo avvenuto durante la notte di Capodanno. La sentenza riconosce la natura violenta dell’atto e attribuisce maggior peso alle responsabilità dell’imputato rispetto alla condanna di primo grado. La decisione si basa sulle evidenze raccolte nel procedimento giudiziario.

La Corte d’appello di Roma ha condannato a sei anni e mezzo di reclusione Patrizio Ranieri, 25 anni, riconoscendo anche l’aggravante della violenza sessuale di gruppo e la minorata difesa della vittima nel processo per lo stupro di Primavalle, avvenuto la notte di Capodanno del 2020 ai danni di una ragazza minorenne. I giudici della terza sezione hanno così accolto le richieste della Procura generale, ribaltando in parte il verdetto di primo grado che non aveva riconosciuto l’aggravante contestata dall’accusa. La sentenza di primo grado era stata impugnata sia dalla procura della Repubblica di Roma sia dalla difesa dell’imputato. Con Ranieri erano imputati anche altri due ragazzi davanti al Tribunale per i minorenni, mentre un quarto giovane maggiorenne procede con un fascicolo separato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stupro di Capodanno, Corte d’Appello aumenta la pena per Ranieri e riconosce la violenza di gruppo

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