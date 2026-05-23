Studenti liceo di Ancona riabbracciano docente partito con la Flotilla Avevano organizzato uno sciopero per chiedere la liberazione
Gli studenti del liceo Rinaldini di Ancona hanno accolto nuovamente in classe il professore di Filosofia e Scienze Umane, rientrato dopo giorni di detenzione da parte dell’esercito israeliano. I ragazzi avevano organizzato uno sciopero per chiedere la sua liberazione. Il docente, che aveva partecipato alla Flotilla, è stato lasciato libero e ha ripreso le sue lezioni tra i banchi del liceo.
Ancona ha rivisto ieri il professore Vittorio Sergi. In classe, tra i banchi del liceo classico Rinaldini, il docente di Filosofia e Scienze Umane è tornato dopo giorni di detenzione nelle mani dell’esercito israeliano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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