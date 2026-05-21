Ancona al liceo Rinaldini sciopero per il prof attivista Vittorio Sergi della Flotilla | La preside scriva a Tajani
A Ancona, davanti all’ingresso del liceo Rinaldini, uno striscione bianco impediva il passaggio delle auto nel parcheggio. La protesta è legata all’attivista e insegnante coinvolto in una vicenda legata alla Flotilla, che ha portato a una richiesta pubblica di intervento da parte della preside rivolta a un rappresentante istituzionale. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali interventi o sviluppi successivi.
ANCONA - Uno striscione bianco bloccava l’ingresso delle auto al parcheggio del liceo Rinaldini di Ancona. “Blocchiamo tutto contro il genocidio, per la Flotilla” vi si leggeva sopra, scritto con la bomboletta spray verde. Ieri mattina, gli studenti avevano organizzato uno sciopero per chiedere l’immediato rilascio e liberazione del loro professore di Filosofia e Scienze Umane, Vittorio Sergi, che era a bordo della Global Sumud Flotilla. Davanti al cancello c’era un folto gruppo di ragazzi, saranno una cinquantina, urlavano slogan contro Israele, battevano le mani. «Il prof è un eroe per noi, glielo dobbiamo», spiegavano decisi. L’operazione... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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