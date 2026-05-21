Ancona al liceo Rinaldini sciopero per il prof attivista Vittorio Sergi della Flotilla | La preside scriva a Tajani

A Ancona, davanti all’ingresso del liceo Rinaldini, uno striscione bianco impediva il passaggio delle auto nel parcheggio. La protesta è legata all’attivista e insegnante coinvolto in una vicenda legata alla Flotilla, che ha portato a una richiesta pubblica di intervento da parte della preside rivolta a un rappresentante istituzionale. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali interventi o sviluppi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui