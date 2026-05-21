Ancona al liceo Rinaldini sciopero per il prof attivista Vittorio Sergi della Flotilla | La preside scriva a Tajani

Da corriereadriatico.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona, davanti all’ingresso del liceo Rinaldini, uno striscione bianco impediva il passaggio delle auto nel parcheggio. La protesta è legata all’attivista e insegnante coinvolto in una vicenda legata alla Flotilla, che ha portato a una richiesta pubblica di intervento da parte della preside rivolta a un rappresentante istituzionale. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali interventi o sviluppi successivi.

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