Un insegnante del liceo classico di Ancona è stato arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione in acque internazionali. La nave faceva parte di una missione umanitaria diretta verso Gaza, organizzata dal progetto Global Sumud Flotilla. Questa notizia ha portato alcuni studenti del medesimo liceo a iniziare uno sciopero, definendolo un esempio per tutti loro. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione in mare e sulle azioni di protesta legate all’evento.

Vittorio Sergi, professore del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona, è uno degli attivisti arrestato dalla Marina israeliana in acque internazionali mentre si trovava a bordo della Cactus, una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Questa mattina, i suoi studenti si sono riuniti davanti ai cancelli dell’istituto per uno sciopero, chiedendo il rilascio immediato del loro insegnante di filosofia e scienze umane. “Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell’arresto. – spiega Teodoro Palpacelli, presidente del comitato studentesco – Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all’interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla Gaza, studenti di un liceo di Ancona in sciopero per il prof arrestato: “È un esempio per tutti noi”

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