Studenti in gita sulla spiaggia trovano 95 euro e li consegnano al Comune di Bari L’assessore | Gesto bellissimo

Durante una gita sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, alcuni studenti hanno trovato 95 euro in contanti nascosti tra la sabbia. La somma includeva banconote da 50 e 20 euro, oltre ad altre di valore inferiore. I bambini hanno consegnato il denaro al Comune, che ha ringraziato per il gesto. L’assessore ha commentato che si tratta di un comportamento molto positivo. La scoperta è avvenuta mentre i bambini erano in visita nel luogo, senza che si conosca l’origine delle banconote.

Una banconota da 50 euro spuntava dalla sabbia, poi una da 20, poi altre ancora. Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, i bambini della 4ª B del plesso Don Orione dell'I.C. Japigia 1 - Verga erano lì per un'attività sulla pace, parte del progetto "Scuola Senza Zaino". Invece, si sono trovati in mano 95 euro e una decisione da prendere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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