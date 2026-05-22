Scolaresca trova 95 euro sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari | consegnati al Comune

Due bambini della quarta elementare del plesso Don Orione, situato vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, hanno trovato 95 euro sulla spiaggia e li hanno consegnati al Comune. L’episodio è stato reso noto attraverso una comunicazione scolastica, che ha ringraziato i giovani per la loro correttezza e senso civico. I soldi sono stati consegnati alle autorità locali che si occuperanno di restituirli al proprietario. La scuola ha sottolineato l’atteggiamento responsabile dei bambini.

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