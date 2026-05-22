Scolaresca trova 95 euro sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari | consegnati al Comune
Due bambini della quarta elementare del plesso Don Orione, situato vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, hanno trovato 95 euro sulla spiaggia e li hanno consegnati al Comune. L’episodio è stato reso noto attraverso una comunicazione scolastica, che ha ringraziato i giovani per la loro correttezza e senso civico. I soldi sono stati consegnati alle autorità locali che si occuperanno di restituirli al proprietario. La scuola ha sottolineato l’atteggiamento responsabile dei bambini.
Un gesto di correttezza e senso civico: è quello compiuto dai piccoli alunni della classe 4ª B del plesso Don Orione dell’I.C. Japigia 1 - Verga i quali, mentre erano impegnati sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari per un'attività sulla pace nell’ambito del progetto “Scuola Senza Zaino”, hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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