Scolaresca trova 95 euro sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari | consegnati al Comune

Da baritoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due bambini della quarta elementare del plesso Don Orione, situato vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, hanno trovato 95 euro sulla spiaggia e li hanno consegnati al Comune. L’episodio è stato reso noto attraverso una comunicazione scolastica, che ha ringraziato i giovani per la loro correttezza e senso civico. I soldi sono stati consegnati alle autorità locali che si occuperanno di restituirli al proprietario. La scuola ha sottolineato l’atteggiamento responsabile dei bambini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un gesto di correttezza e senso civico: è quello compiuto dai piccoli alunni della classe 4ª B del plesso Don Orione dell’I.C. Japigia 1 - Verga i quali, mentre erano impegnati sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari per un'attività sulla pace nell’ambito del progetto “Scuola Senza Zaino”, hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Bari, lo scempio a Pane e Pomodoro: spiaggia invasa dai rifiutiL’arrivo della primavera e le prime temperature miti hanno spinto numerosi cittadini verso il litorale di Bari, ma il risveglio della spiaggia di...

Tentato omicidio a Bari, 16enne accoltellato vicino alla spiaggia Pane e Pomodoro: arrestato un 35enneEseguito un arresto per tentato omicidio in seguito a un grave episodio avvenuto nella serata del 10 marzo sul lungomare di Bari, dove un cittadino...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web