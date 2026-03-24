Terminano il turno al seggio e lasciano un augurio sulla lavagna il bellissimo gesto dei Carabinieri per gli studenti della scuola elementare | Siate curiosi coraggiosi e pieni di sogni

Dopo aver completato il loro turno presso il seggio elettorale a Cassino, due Carabinieri hanno scritto un messaggio sulla lavagna della scuola elementare locale, augurando agli studenti di essere curiosi, coraggiosi e pieni di sogni. Il gesto ha suscitato attenzione tra insegnanti e genitori, che hanno condiviso l’immagine sui social network. L’episodio si è verificato al termine delle operazioni di voto, in un momento di interazione tra forze dell’ordine e comunità scolastica.