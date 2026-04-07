Studente bocciato famiglia fa ricorso al TAR e vince I giudici | Consiglio di classe ha ignorato i miglioramenti in pagella

Una madre ha presentato ricorso al Tar di Bolzano contro il provvedimento di bocciatura del figlio da parte del Consiglio di classe di un istituto superiore. La decisione è stata contestata poiché i giudici hanno ritenuto che il consiglio non abbia preso in considerazione i miglioramenti mostrati in pagella. La sentenza ha accolto il ricorso, riconoscendo che i miglioramenti dello studente sono stati ignorati nel processo di valutazione.