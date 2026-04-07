Studente bocciato famiglia fa ricorso al TAR e vince I giudici | Consiglio di classe ha ignorato i miglioramenti in pagella
Una madre ha presentato ricorso al Tar di Bolzano contro il provvedimento di bocciatura del figlio da parte del Consiglio di classe di un istituto superiore. La decisione è stata contestata poiché i giudici hanno ritenuto che il consiglio non abbia preso in considerazione i miglioramenti mostrati in pagella. La sentenza ha accolto il ricorso, riconoscendo che i miglioramenti dello studente sono stati ignorati nel processo di valutazione.
Una madre, nell’esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore, ha presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano contro il provvedimento di non ammissione alla classe superiore emesso dal Consiglio di classe di un istituto scolastico superiore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di StatoIl Tar accoglie il ricorso presentato dalla Regione sul progetto stadio-clinica della Ternana calcio, avallato dal Comune.
Alunno fa capovolta in palestra e si fa male alla testa. Famiglia fa ricorso, ma perde sia in primo grado che in Appello. Ecco cosa hanno deciso i giudiciLa vicenda nasce da un infortunio avvenuto durante l’orario scolastico, nel corso di una lezione di educazione motoria, quando un alunno minorenne,...
Si parla di: Maturità presa con riserva per le troppe assenze, ma poi la bocciano lo stesso per due insufficienze.
Studente bocciato, famiglia fa ricorso al TAR e vince. I giudici: Consiglio di classe ha ignorato i miglioramenti in pagellaIl giudice amministrativo censura la decisione del consiglio di classe: Grave contraddizione tra motivazione e risultati riportati in pagella. L’Istituto tecnico dovrà rivalutare l’ammissione alla c ... orizzontescuola.it
Studente bocciato ingiustamente, il Tar annulla la decisione della scuola: Il consiglio di classe ha travisato i fattiUn ragazzo respinto due volte per un’insufficienza in matematica, nonostante i progressi registrati nel corso dell’anno. Una famiglia che si rivolge ai tribunali amministrativi. E infine una sentenza ... tecnicadellascuola.it