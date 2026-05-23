Streaming pirata | blitz della finanza contro 100mila abbonamenti illegali

Notizia in breve

La finanza ha eseguito un blitz contro circa 100.000 abbonamenti a piattaforme di streaming pirata, nell’ambito dell’operazione ‘Tutto chiar’ coordinata dalla Procura di Bologna. Le attività hanno coinvolto sequestri e perquisizioni, mirate a smantellare la rete di distribuzione di contenuti illegali. L’intervento ha interessato diversi soggetti sospettati di gestire e promuovere servizi di streaming senza autorizzazione.