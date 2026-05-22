Streaming pirata | la Finanza smantella una rete di abbonamenti illegali in tutta Italia

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza di Ravenna ha portato a termine un’operazione contro una rete di abbonamenti illegali per la visione di contenuti audiovisivi a pagamento. L’intervento ha coinvolto diverse regioni italiane, con sequestri e arresti di persone coinvolte nell’attività illecita. La rete operava attraverso piattaforme online che offrivano accesso a contenuti pirata senza rispettare le normative sul diritto d’autore. L’azione si inserisce in una più ampia attività di contrasto alla pirateria digitale.

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La guardia di finanza di Ravenna ha smantellato una rete di abbonamenti illegali per la fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento. L'operazione, coordinata dalla Procura di Bologna e supportata da nuclei speciali delle Fiamme Gialle, ha portato a oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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