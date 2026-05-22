Streaming pirata | la Finanza smantella una rete di abbonamenti illegali in tutta Italia
La guardia di finanza di Ravenna ha portato a termine un’operazione contro una rete di abbonamenti illegali per la visione di contenuti audiovisivi a pagamento. L’intervento ha coinvolto diverse regioni italiane, con sequestri e arresti di persone coinvolte nell’attività illecita. La rete operava attraverso piattaforme online che offrivano accesso a contenuti pirata senza rispettare le normative sul diritto d’autore. L’azione si inserisce in una più ampia attività di contrasto alla pirateria digitale.
La guardia di finanza di Ravenna ha smantellato una rete di abbonamenti illegali per la fruizione di contenuti audiovisivi a pagamento. L'operazione, coordinata dalla Procura di Bologna e supportata da nuclei speciali delle Fiamme Gialle, ha portato a oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Controlli a tappeto nei locali durante la Champions: nel mirino della finanza gli abbonamenti pirata
Droga a domicilio in tutta Arezzo: blitz della Polizia smantella la reteArezzo, 21 aprile 2026 – Un’organizzazione strutturata, capace di rifornire quotidianamente consumatori e pusher locali con consegne a domicilio.
Streaming pirata con una nuova tecnologia, 100 perquisizioni e sequestri. Indagine della Guardia di Finanza di Ravenna, anche all'estero #ANSA x.com
Operazione 'Tutto chiaro': stop allo streaming pirata Indagine della guardia di finanza... LEGGI L'ARTICOLO facebook
Streaming illegale, smantellata in Italia rete da €300 milioni: oltre 100 perquisizioni e sequestri, 200 finanzieri impegnati, più di 70 rivenditori individuati, 1.000 utenti già identificati e pronti a ricevere sanzioni fino a €5.000 reddit
Streaming pirata, tra gli indagati un trentino. Per i clienti multe salateLa guardia di finanza di Ravenna ha effettuato più di 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia, multe fino a 5mila euro per gli abbonati ... rainews.it
Abbonamenti illegali a piattaforme streaming, perquisizioni e sequestri della guardia di finanzaIndividuati i gestori della frode e gli utenti finali in tutta Italia, i pagamenti degli abbonamenti avvenivano anche con criptovalute ... rainews.it