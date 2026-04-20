Blitz della Guardia di Finanza | raid contro lo streaming pirata

La Guardia di Finanza ha eseguito un'operazione contro lo streaming pirata, con un blitz che ha coinvolto diverse attività. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha condotto le indagini e sequestrato apparecchiature e materiali digitali, individuando numerosi account e piattaforme utilizzate per la distribuzione illegale di contenuti audiovisivi. L'azione ha portato al fermo di alcune persone sospettate di aver gestito le attività illecite.

Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ha lanciato un’operazione investigativa di vasta portata per colpire l’uso illegale di piattaforme di streaming nei locali commerciali, concentrando i propri sforzi proprio in concomitanza con le sfide internazionali della UEFA Champions League. Le ispezioni, coordinate dal Nucleo Speciale insieme ai vari Comandi Provinciali sparsi su tutto il territorio nazionale, mirano a sradicare la diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright all’interno degli esercizi pubblici. L’azione capillare tra controlli tecnici e verifiche amministrative. Le attività di polizia economico-finanziaria non si limitano alla semplice verifica dei segnali video trasmessi sui televisori dei bar o dei ristoranti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz della Guardia di Finanza: raid contro lo streaming pirata Notizie correlate Champions League "al buio" nei bar: scatta il blitz della Finanza contro lo streaming pirataLa guardia di finanza ha dichiarato “guerra” alla pirateria audiovisiva nei luoghi della movida e della ristorazione. Operazione della Guardia di Finanza: blitz contro vendita online di abbigliamento falsificato in diretta streamingLa Guardia di Finanza ha eseguito un'operazione coordinata contro un'organizzazione specializzata nella vendita online di capi d'abbigliamento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz nei negozi (anche di Milano) che vendevano lampade e sedie di design tarocche; Distributori sotto accusa: cosa c’era nel gasolio; Ancona – Blitz della Guardia di Finanza: scoperto deposito di articoli di lusso contraffatti; Blitz della Guardia di Finanza con 100 militari, un elicottero e unità cinofile: due arresti. Tarquinia – Nuovo blitz della Guardia di Finanza in città: pattuglie e cani antidroga in azione, ancora perquisizioni e sequestriTARQUINIA - Sirene spiegate, ancora una volta, a Tarquinia. La Guardia di Finanza torna in azione nella città etrusca a pochi giorni di distanza dal grande ... etrurianews.it Droga, nuovo blitz della Guardia di Finanza sul litoraleNon si allenta la pressione delle forze dell’ordine sul litorale viterbese. Dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 20 aprile, la Guardia di Finanza è tornata in azione a Tarquinia per quello che a ... civonline.it Pirateria nei locali durante la Champions League: blitz della Guardia di Finanza nelle serate delle partite - facebook.com facebook