? Punti chiave Come può la pressione su Cuba scatenare un attacco a Taiwan?. Perché la strategia verso il Venezuela mette in pericolo l'Asia?. Quali accordi segreti tra Trump e Xi Jinping minacciano Formosa?. Chi pagherà il prezzo dell'instabilità geopolitica nei Caraibi?.? In Breve Strategia simile al modello venezuelano per abbattere la leadership castrista.. Rischio violazione equilibrio diplomatico stabilito tra USA e Cina nel 1979.. Dubbi sulla protezione di Taiwan dopo vertice Trump-Xi Jinping a Pechino.. Connessione tra tensioni caraibiche e possibile escalation militare nell'area di Formosa.. Il presidente Trump mette in campo una strategia aggressiva contro il regime di Cuba, rischiando di scatenare una reazione della Cina che potrebbe colpire direttamente Taiwan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strategia Trump contro Cuba: il rischio che Pechino colpisca Taiwan

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Ora TRUMP sta affondando CUBA (e Putin trema)

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