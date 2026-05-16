Taiwan ha ribadito la sua posizione di indipendenza, respingendo ogni forma di subordinazione alla Cina. La risposta arriva dopo le dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che aveva parlato di Xi Jinping. Taipei ha inoltre confermato il ruolo degli Stati Uniti nel garantire la propria sicurezza, rafforzando così le tensioni tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, con i leader mondiali che seguono con attenzione gli sviluppi della situazione.

Roma - Dopo le parole di Donald Trump su Xi Jinping, Taipei respinge ogni subordinazione alla Cina e conferma il ruolo centrale degli Stati Uniti nella sicurezza. Il dossier Taiwan torna al centro dello scontro diplomatico tra Stati Uniti e Cina. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha invitato Taipei a non compiere passi verso una formale dichiarazione di indipendenza, il governo taiwanese ha risposto con fermezza, ribadendo la propria posizione: Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente e non dipende dalla Repubblica Popolare Cinese. La replica è arrivata dal ministero degli Esteri taiwanese, che ha sottolineato come la vendita di armi da parte di Washington rientri negli impegni di sicurezza assunti dagli Stati Uniti nei confronti dell’isola. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Taiwan sfida Trump e Pechino: l’indipendenza torna a scuotere il mondo intero

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NEVER BOW TO PRESSURE: Taiwan President Lai Ching-te Issues Defiant Message to Beijing | AH1C

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