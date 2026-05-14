Trump a Pechino Xi evoca lo spettro della guerra Il nodo è Taiwan

Il 14 maggio 2026, un ex presidente degli Stati Uniti ha fatto il suo ingresso a Pechino, suscitando attenzione internazionale. La visita, arrivata dopo diversi mesi di attesa, si svolge in un momento di tensioni crescenti tra le due potenze. Durante le discussioni, il leader cinese ha fatto riferimento alla possibilità di uno scenario bellico, concentrando l’attenzione sulla questione di Taiwan. La visita si inserisce in un quadro di relazioni diplomatiche particolarmente complesso, caratterizzato da scontri verbali e preoccupazioni di escalation militare.

Pechino, 14 maggio 2026 – Donald Trump è arrivato a Pechino per una visita attesa da mesi e potenzialmente decisiva per i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Un vertice che entrambi hanno definito storico, formula che raramente Washington e Pechino usano nello stesso momento e con la stessa intensità. Trump, prima della cena con Xi Jinping, ha perfino scelto di leggere un discorso parola per parola, restando attaccato al testo scritto: una cautela insolita per un presidente abituato a parlare a braccio. Ogni parola viene misurata: ogni passo falso rischia di causare danni irreparabili e far saltare il banco tra le più grandi potenze del mondo. Con lui non c’è solo la delegazione politica americana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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