Nelle Valli di Comacchio si sta sviluppando un progetto chiamato Blue-Farm, promosso dall'Università di Ferrara, per affrontare la diffusione del granchio blu. La proposta mira a intervenire su un problema che da tempo interessa questa zona, cercando di limitare l’impatto di questa specie invasiva. L'iniziativa si inserisce in un quadro di interventi mirati a tutelare il delicato ecosistema locale.

Ferrara, 22 aprile 2026 - Una risposta concreta a una delle emergenze più critiche degli ultimi anni prende forma nelle Valli di Comacchio. L’Università degli Studi di Ferrara ha avviato un progetto innovativo per contrastare la diffusione del granchio blu, specie invasiva che sta mettendo a dura prova l’equilibrio dell’ecosistema e l’economia legata all’acquacoltura locale. Al centro dell’iniziativa c’è la sperimentazione di una “Blue-Farm”, un modello produttivo che unisce sostenibilità ambientale e ricerca applicata. https:www.ilrestodelcarlino.itferrarapoliticaconcerti-fabbri-salis-ql7xzd9k L'obiettivo: tutelare il territorio e l'economia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro il granchio blu nasce la Blue-Farm: Unife in campo per salvare le Valli di Comacchio

Notizie correlate

Granchio blu minaccia anguille e valli: la pesca con nasse puòValli di Comacchio, l'allarme granchio blu torna in Regione: a rischio anguille e un'economia secolare Le Valli di Comacchio, in Emilia-Romagna, sono...

Valli di Comacchio a rischio: Giornata mondiale delle zone umide per salvare un’Italia che resiste.Le Valli di Comacchio: Un Ecosistema da Salvare, Simbolo di un’Italia che Resiste La Giornata Mondiale delle Zone Umide celebrata nelle Valli di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

A Comacchio una blue-farm contro il granchio blu(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Contrastare la proliferazione del granchio blu, una delle emergenze più dannose per l'economia e l'ecosistema delle Valli di Comacchio, attraverso un modello innovativo di a ... msn.com

Trovato l’antidoto contro la proliferazione del granchio bluIl cuore dell'iniziativa è proprio la sperimentazione di una Blue-farm, un sistema di policoltura multitrofica integrata che combina molluschi bivalvi e macroalghe autoctone FERRARA – Contrastare la ... dire.it