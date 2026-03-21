Le tartarughe si sono dimostrate particolarmente attratte dal granchio blu, secondo quanto riferito da ricercatori e osservatori nella zona di Rovigo. Si pensa che queste specie marine possano contribuire a contenere la diffusione del granchio, considerato invasivo. Le tartarughe, infatti, sembrano inserirsi come predatrici naturali in questa dinamica, offrendo un possibile rimedio alla proliferazione del crostaceo.

Rovigo, 21 marzo 2026 Pare che ne vadano ghiotte e, se non sono la soluzione definitiva, sicuramente rappresentano una speranza di più di mettere all’angolo il granchio blu. ‘Almeno una tartaruga su 3 ha messo il granchio blu nella sua dieta’. Una tartaruga su tre di quelle finite sotto esame. E’ il dato evidenziato dall'assessore regionale alla pesca Dario Bond che ha presieduto l'incontro con il commissario straordinario Enrico Caterino, il direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner, Franca Baldessin di Arpav, docenti e ricercatori delle università di Padova e Venezia, i tecnici Arpav, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della Provincia di Rovigo Enrico Ferrarese e le organizzazioni professionali di pesca e acquacoltura, cooperative e consorzi di pesca e allevamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le tartarughe, un killer del granchio blu ‘Hanno messo l’alieno nella dieta’

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