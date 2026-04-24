Avanti con le indagini sulla «pista nera» ipotizzata per la strage di via D'Amelio. La corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai pm di Caltanissetta contro l'ordinanza con cui il gip Graziella Luparello, lo scorso 19 dicembre, aveva disposto nuovi accertamenti. E così la Procura nissena dovrà riaccendere i riflettori su quel filone che ipotizza un coinvolgimento di ambienti dell'eversione di destra o della massoneria. Una pronuncia, quella della Cassazione, che il Movimento 5 Stelle ha subito brandito come una vittoria politica, esultando a reti unificate. Ma che, a ben guardare, lascia aperte domande ben più...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grillini a caccia di piste nere Ma non rispondono su mafia e appalti

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