Stragi del 1992 | richiesta di archiviazione per l’indagine su mafia e appalti

La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni dell’indagine legata alle stragi del 1992, attualmente a carico di ignoti. La decisione riguarda un procedimento riguardante presunte connessioni tra mafia e appalti pubblici, ma non sono stati ancora individuati i responsabili. La richiesta di archiviazione è stata formulata nel quadro di un’indagine ancora aperta e senza imputati certi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Procura di Caltanissetta. La Procura di Caltanissetta ha avanzato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni investigativi, al momento a carico di ignoti, legato alle stragi del 1992. Le vittime delle stragi. Gli attentati di Capaci e Via D’Amelio provocarono la morte dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, insieme agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di eventi che hanno segnato profondamente la storia italiana. Il filone d’inchiesta su mafia e appalti. L’indagine oggetto della richiesta riguardava la cosiddetta pista “mafia e appalti”, considerata in passato una delle possibili chiavi di lettura per comprendere le cause delle stragi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stragi del 1992: richiesta di archiviazione per l’indagine su mafia e appalti Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,... "Eroi silenziosi", alla Passerini Landi il cortometraggio per ricordare le vittime delle stragi del 1992Sabato 21 febbraio, alle ore 17, il salone monumentale della biblioteca Passerini-Landi ospiterà la proiezione del cortometraggio "Eroi silenziosi" a...