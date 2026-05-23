Strage di via Emilia nessuno scontro tra il presidio ' silenzioso' e il corteo antifascista E il sindaco posa una rosa bianca in via Emilia

Nessuno scontro tra il presidio silenzioso e il corteo antifascista si è verificato durante gli eventi di via Emilia. A una settimana dai fatti, il sindaco ha deposto una rosa bianca in via Emilia. In precedenza, si temevano possibili violenze e scontri, ma non si sono verificati incidenti tra le due parti.

Si era temuto il peggio, ma fortunatamente non siamo a raccontarvi di scontri e violenze, ad una settimana dai tragici eventi di via Emilia, che hanno lasciato una ferita indelebile nella città. Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, oggi pomeriggio si sono tenute due manifestazioni che a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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