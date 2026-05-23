Strage di Capaci Morrone Lega | L’eredità di Falcone non diventi vuota retorica

A 34 anni dall’attentato di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone riaccende l’attenzione delle istituzioni. Morrone, esponente della Lega, ha sottolineato che l’eredità del giudice non deve ridursi a retorica vuota. La commemorazione richiama la memoria delle vittime e la lotta contro la criminalità organizzata, mentre le parole di Morrone evidenziano l’importanza di mantenere vivo il patrimonio di valori e impegno lasciato da Falcone.

A trentaquattro anni dalla drammatica ferita di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone torna a scuotere le coscienze delle istituzioni. Era il 23 maggio 1992 quando la mafia fece saltare in aria un tratto dell’autostrada A29, uccidendo il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ricordare Falcone è un dovere per evitare che la sua preziosa eredità si perda in vuota retorica

Sullo stesso argomento

Strage di Capaci, 34 anni dopo l'Italia non dimentica: "L'eredità di Falcone appartiene alla democrazia"A 34 anni dalla Strage di Capaci, il ricordo di quella ferita resta vivo nella memoria collettiva del Paese.

Strage di Capaci, sette libri (per ragazzi e adulti) sull’eredità di Giovanni Falcone e la lotta alla mafiaIl 23 maggio 2026 ricorre il 34esimo anniversario della strage di Capaci dove furono ammazzati dalla mafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca...

Mattarella ricorda la strage di Capaci: Fu un attacco alla libertà degli italiani. A Palermo il corteo delle associazioniNell’anniversario della strage di Capaci, dove morirono Falcone, la moglie e gli uomini di scorta, il capo dello Stato condanna la disumanità mafiosa e ricorda anche Borsellino: Fu l’avvio della ri ... editorialedomani.it

Giovanni Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci. La sorella Maria: L’amore diffuso di questi anni mi ha aiutato / VideoPALERMO (ITALPRESS) – Una delle cose che mi ha impressionato è che, quando in un’assemblea scolastica dovevo rimproverare i ragazzi, gli insegnanti mi dicevano sempre che quando io parlavo loro si z ... italpress.com