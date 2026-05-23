Strage di Capaci 34 anni dopo l' Italia non dimentica | L' eredità di Falcone appartiene alla democrazia

A 34 anni dalla strage di Capaci, le commemorazioni si sono svolte in diverse città italiane. Strade e piazze sono state decorate con bandiere e fiori, mentre oratori hanno ricordato la brutalità dell’attentato. La data rimane impressa come un momento di riflessione collettiva sulla lotta contro la criminalità organizzata. La memoria di quella giornata viene mantenuta viva attraverso cerimonie ufficiali e iniziative pubbliche.

A 34 anni dalla Strage di Capaci, il ricordo di quella ferita resta vivo nella memoria collettiva del Paese. Così messaggi, commemorazioni e dichiarazioni che richiamano il valore dell'impegno contro la criminalità organizzata e l'eredità lasciata dal magistrato palermitano, dalla moglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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