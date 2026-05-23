Strage di Capaci Matteo Piantedosi e Vittorio Pisani depongono una corona d' alloro per le vittime | il video

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la commemorazione della strage di Capaci, il ministro dell’interno e il capo della polizia hanno deposto una corona d’alloro in memoria delle vittime. L’evento si è svolto in modo formale, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e familiari delle vittime. La cerimonia si è concentrata sul ricordo delle persone uccise nell’attentato, senza ulteriori interventi pubblici o discorsi. Il momento è stato documentato in un video diffuso sui canali ufficiali.

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Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla strage di Capaci, che ha segnato in maniera indelebile la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. In occasione dell’anniversario odierno, la polizia di Stato di Palermo è impegnata in una serie di iniziative commemorative. Le immagini della deposizione della corona d’alloro in corrispondenza della lapide dedicata alle vittime della strage mafiosa, presso la storica sede del reparto scorte, all’interno della caserma Pietro Lungaro a Palermo. Le immagini mostrano la cerimonia con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Capaci: Piantedosi e Pisani depongono una corona di alloro sulla stele della strage

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