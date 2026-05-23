La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro davanti alla Stele di Capaci, il monumento dedicato alle vittime della strage. La corona è stata posata da rappresentanti delle istituzioni, tra applausi e un silenzio rispettoso. La stele si trova nel luogo esatto dell’attentato, che nel 1992 provocò numerose vittime. La cerimonia prosegue con altri momenti commemorativi e discorsi ufficiali.

Sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, il monumento ai caduti posto sull’autostrada A29, nel tratto compreso tra l’aeroporto di Palermo e la città, devastato il 23 maggio 1992 da circa 500 Kg di tritolo, le commemorazioni per il 34° anniversario dell’attentato in cui sono morti Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Presenti alla cerimonia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, unitamente al Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose. CrozzaTajani su caso... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Capaci: la deposizione della corona d'alloro presso la Stele

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