Strage di Capaci Mattarella | La mafia finirà grazie a istituzioni salde ad azioni di contrasto efficaci e coerenti

Il 23 maggio, un'esplosione ha causato la morte di giudici e agenti di scorta in un attentato mafioso. Il presidente della Repubblica ha affermato che la mafia finirà grazie a istituzioni solide e azioni di contrasto efficaci. La strage di Capaci è considerata tra le più sanguinarie della storia mafiosa, segnando un momento tragico per il Paese.

Il 23 maggio non è una data qualunque. Segnò la storia della Repubblica con un attacco che il capo dello Stato definisce “tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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