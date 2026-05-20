Lotta alla mafia a Messina il ricordo della strage di Capaci tra memoria e legalità
Giovedì 21 maggio si è svolta a Messina una commemorazione in ricordo della Strage di Capaci, che si tiene ogni anno nel trentiquattresimo anniversario dell’attentato. L’evento, intitolato “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, è stato promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina e dalla Fondazione Èbbene, e rientra nel calendario di manifestazioni nazionali dedicate alla memoria delle vittime della mafia. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un contesto di commemorazione pubblica.
Giovedì 21 maggio, in occasione del trentaquattresimo anniversario della Strage di Capaci, torna a Messina “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, l’appuntamento promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Messina in collaborazione con Fondazione Èbbene, inserito nel cartellone nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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