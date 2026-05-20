Lotta alla mafia a Messina il ricordo della strage di Capaci tra memoria e legalità

Giovedì 21 maggio si è svolta a Messina una commemorazione in ricordo della Strage di Capaci, che si tiene ogni anno nel trentiquattresimo anniversario dell’attentato. L’evento, intitolato “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, è stato promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina e dalla Fondazione Èbbene, e rientra nel calendario di manifestazioni nazionali dedicate alla memoria delle vittime della mafia. La cerimonia ha coinvolto diverse persone e si è svolta in un contesto di commemorazione pubblica.

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