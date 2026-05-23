Strage di Capaci Mattarella | 23 maggio ha segnato storia Repubblica fu attacco a libertà

Il presidente della Repubblica ha ricordato il 23 maggio come una data che ha segnato la storia della Repubblica italiana. In quella giornata, si è verificata la strage di Capaci, considerata tra le più sanguinarie della criminalità organizzata. L’attacco è stato descritto come un atto di ferocia senza precedenti contro la libertà e la dignità degli italiani. La commemorazione si concentra sulla gravità dell’attentato e sul suo impatto sulla nazione.

(Adnkronos) – "La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani". Lo sottolinea in una dichiarazione diffusa dal Quirinale il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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