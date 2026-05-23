Il presidente della Repubblica ha ricordato la strage di Capaci, definendola un attacco feroce contro la libertà degli italiani. Durante la cerimonia, ha sottolineato come quell’attentato abbia colpito la democrazia e la sicurezza del paese. La commemorazione si è svolta in silenzio, con un messaggio di memoria e rispetto. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata, e le autorità hanno mantenuto un tono di sobrietà durante l’evento.

In occasione della Giornata della legalità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage di Capaci definendola uno degli episodi più drammatici e sanguinosi della storia italiana. Nel messaggio sono stati ricordati anche Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, vittime della successiva strage di via D’Amelio. Secondo il Presidente, tutte queste persone sono accomunate dal sacrificio compiuto in difesa dei valori costituzionali e della lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo intervento, Sergio Mattarella ha evidenziato come la strage di Capaci abbia rappresentato anche un punto di svolta per la società italiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mattarella ricorda la strage di Capaci: “Fu un attacco feroce contro la libertà degli italiani”

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