Strage di Capaci 34 anni dopo | a Triggiano un incontro e una marcia nel nome di Rocco Dicillo
A Triggiano, in provincia di Bari, si sono svolti due eventi per ricordare Rocco Dicillo a distanza di 34 anni dalla strage di Capaci. Il Comune ha organizzato un incontro e una marcia per onorare la memoria del concittadino, ucciso insieme al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli altri agenti della scorta nell’attentato. La commemorazione si è svolta nel rispetto della ricorrenza, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali.
Triggiano ricorda Rocco Dicillo. In occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il Comune barese ha organizzato due momenti dedicati alla memoria del suo concittadino, morto con il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli altri agenti della scorta nell'attentato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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