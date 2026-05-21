Strage di Capaci 34 anni dopo | a Triggiano un incontro e una marcia nel nome di Rocco Dicillo

A Triggiano, in provincia di Bari, si sono svolti due eventi per ricordare Rocco Dicillo a distanza di 34 anni dalla strage di Capaci. Il Comune ha organizzato un incontro e una marcia per onorare la memoria del concittadino, ucciso insieme al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli altri agenti della scorta nell’attentato. La commemorazione si è svolta nel rispetto della ricorrenza, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali.

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