Durante la commemorazione della strage di Capaci, i partecipanti hanno espresso dissenso con fischi e urla. Mentre si è osservato un minuto di silenzio, alcuni manifestanti hanno gridato “Fuori la mafia dallo Stato”. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, con cori e contestazioni rivolte alle istituzioni. La protesta ha coinvolto diverse centinaia di persone, che hanno anche lanciato slogan contro il governo e le istituzioni pubbliche.

Un minuto di silenzio tra i fischi e le urla “ Fuori la mafia dallo Stato ”. Trentaquattro anni dopo la strage di Capaci dove sono stati ammazzati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sotto la magnolia posta di fronte all’abitazione del giudice, in via Notarbartolo, si sono ritrovati in centinaia arrivati da tutt’Italia. Quest’anno a leggere i nomi delle vittime della strage di Capaci e di via D’Amelio sono stati dei ragazzi. Ma prima e dopo il minuto di silenzio richiamato dal trombettiere della polizia alle 17.55, un corteo, organizzato da Agende rosse,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Capaci, fischi dei manifestanti alla commemorazione. Urla contro il governo: “Fuori la mafia dallo Stato”

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