Monito di Mattarella nel giorno della commemorazione della strage di Capaci | La mafia finirà

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la mafia finirà, nel giorno della commemorazione della strage di Capaci. Il messaggio è stato diffuso in occasione dell’anniversario dell’attentato in cui persero la vita magistrato e guardia di pubblica sicurezza. La commemorazione si è svolta senza eventi pubblici, e il messaggio è stato trasmesso tramite comunicato ufficiale. Non sono stati annunciati ulteriori interventi pubblici o iniziative ufficiali in questa occasione.

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A 34 anni dalla strage di Capaci, la città di Palermo onora la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta con una giornata di cerimonie ufficiali. Durante la commemorazione ha parlato il Presidente Sergio Mattarella, che ha definito l’eredità dei magistrati un patrimonio democratico fondamentale, affiancato dai messaggi di Giorgia Meloni e del ministro Carlo Nordio. Strage di Capaci, la commemorazione per l'anniversario Il messaggio del Presidente Sergio Mattarella Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Carlo Nordio Strage di Capaci, la commemorazione per l’anniversario Sabato 23 maggio 2026 ricorrono... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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