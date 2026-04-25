Durante il corteo del 25 aprile a Milano, alcuni manifestanti pro-Palestina hanno contestato lo spezzone della Brigata Ebraica, accompagnando la protesta con fischi e urla di “Fuori i sionisti dal corteo”. La manifestazione ha visto momenti di tensione tra i partecipanti, con le contestazioni che hanno attirato l’attenzione lungo il percorso. La polizia ha monitorato la situazione, senza interventi immediati.

A Milano il corteo nazionale del 25 aprile è partito tra i fischi e le proteste dei militanti pro Palestina allo spezzone della Brigata ebraica. Il gruppo di attivisti solidali con la popolazione palestinese ha urlato “vergogna, vergogna” insieme a “Palestina libera” ai manifestanti della Brigata che si trovavano dietro di loro. Oltre ai City Angels che scortavano lo spezzone contestato, le forze dell’ordine hanno cercato di arginare i contestatori per consentire alla Brigata ebraica di avanzare. Urla e fischi però non sono cessati con la volontà dichiarata di far uscire “ i sionisti dal corteo ”. L'articolo 25 aprile a Milano, manifestanti pro-Palestina contestano la Brigata Ebraica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile a Milano, manifestanti pro-Palestina contestano la Brigata Ebraica. Fischi e urla: “Fuori i sionisti dal corteo”

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25 aprile, Brigata ebraica contestata al corteo di Milano - Video x.com