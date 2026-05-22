Quarantaquattro anni fa, il 23 maggio 1992, un’autobomba esplose sull’autostrada tra Palermo e l’aeroporto, provocando la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie e di tre agenti di scorta. L’attentato fu rivendicato da un’organizzazione mafiosa e portò a un lungo procedimento giudiziario. Nonostante le indagini e i processi, alcuni aspetti dell’attentato sono rimasti irrisolti. In occasione del anniversario, il Fatto Quotidiano ha pubblicato un podcast dedicato ai dettagli ancora poco chiari di quella strage.

Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone viene ucciso mentre percorre l’autostrada che collega Palermo al suo aeroporto. Trentaquattro anni dopo su quella strage restano ancora molti punti interrogativi. Davvero Cosa Nostra elimina il suo nemico numero uno soltanto per vendetta? E perché non lo uccide a Roma, dove Falcone girava spesso anche senza scorta? Perché decide di organizzare un attentato spettacolare, con le blindate del giudice colpite mentre percorrono a tutta velocità l’autostrada? E ancora: chi è che dopo la morte di Falcone riesce a entrare nel suo ufficio al ministero della Giustizia per manomettere il suo computer? E’ solo una delle tante domande rimaste senza risposta, ripercorse in Mattanza, il podcast realizzato da Giuseppe Pipitone e prodotto dal Fatto Quotidiano sulle stragi di Capaci e di via d’Amelio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Capaci 34 anni dopo: tutti i misteri irrisolti dell’attentato a Falcone nel podcast del Fatto

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Capaci 34 anni dopo: Giuseppe Anselmo Lo Presti racconta Giovanni Falcone

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