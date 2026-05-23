Il 23 maggio 1992, Cosa Nostra ha compiuto l’attentato che ha ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta. Sono passati 34 anni da quella strage di Capaci. La data viene ricordata come un momento cruciale nella lotta alla criminalità organizzata in Italia. Falcone è considerato una figura simbolo della lotta alla mafia e il suo sacrificio viene commemorato ogni anno.

Il 23 maggio 1992 Cosa Nostra uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Una ferita ancora aperta che ogni anno richiama il Paese al dovere della memoria e dell’impegno civile. Il 23 maggio non è una data qualsiasi per l’Italia. È il giorno in cui la memoria torna sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, dove il 23 maggio 1992 la mafia fece esplodere un tratto di strada per colpire il giudice Giovanni Falcone, simbolo della lotta a Cosa Nostra. Nell’attentato morirono anche la moglie Francesca Morvillo, magistrata, e tre agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Strage di Capaci, 34 anni dopo: il sacrificio di Falcone resta una lezione di legalità per l’Italia

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