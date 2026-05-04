Strage di piazza Nicosia deposta corona d' alloro in ricordo di Antonio Mea e Pierino Ollanu

Nella piazza Nicosia, si è tenuta una cerimonia ufficiale per commemorare Antonio Mea e Pierino Ollanu, vittime di un attentato avvenuto il 3 maggio 1979. Durante l’evento è stata deposta una corona d’alloro in loro memoria, nel ricordo di quei due uomini uccisi da un commando delle Brigate rosse. La manifestazione si è svolta nel centro della Capitale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Una cerimonia solenne per ricordare Antonio Mea e Pierino Ollanu, uccisi da un commando delle Brigate rosse il 3 maggio 1979 nel cuore della Capitale, in piazza Nicosia.Questa mattina, sul luogo dell’eccidio, il questore di Roma ha deposto una corona di alloro a nome del capo della polizia -.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate 25 aprile, corona d’alloro deposta da Mattarella all’Altare della Patria, Crosetto: “Libertà non è un bene dato per acquisito”Il Capo dello Stato era accompagnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all'altare della PatriaROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria per la cerimonia...