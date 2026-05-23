Strada sacrificata cavi e spazzatura | Questo è il percorso per l' aula bunker nel giorno del 23 maggio

Il 23 maggio, il percorso verso l'aula bunker è stato bloccato da una strada chiusa, con cavi abbandonati da oltre un mese e rifiuti accumulati lungo il tragitto. La strada, da settimane senza manutenzione, presenta ostacoli e ostacola il transito. La presenza di cavi penzolanti e spazzatura si estende lungo tutto il percorso, creando disagi e rischi per chi deve raggiungere la destinazione. Nessuna indicazione di interventi immediati è stata comunicata.

Strada sacrificata da settimane, cavi lasciati da oltre un mese e spazzatura. Questo il percorso dall'aula bunker a via duca della verdura oggi 23 maggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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