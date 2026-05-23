Almanacco del 23 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 maggio si ricordano varie ricorrenze, tra cui compleanni di personaggi famosi e anniversari di invenzioni che hanno avuto un impatto significativo sulla storia. Tra gli eventi del giorno si evidenziano anche ricorrenze di santi e proverbi popolari. Questa data include sia celebrazioni di figure pubbliche sia ricordi di avvenimenti storici e curiosità legate a momenti importanti o insoliti.

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Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 23 maggio, 143° giorno del calendario gregoriano. Mancano 222 giorni alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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