Stop al Rampy Park al parco San Valentino | L’inclusione non si costruisce con gli slogan ma con progetti seri
Il Comune ha annullato il progetto per il rampy park nel parco San Valentino perché il progetto consegnato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità previsti dal bando di gara.
Il rampy park non si farà. Secondo quanto riferito dal Comune, il progetto esecutivo consegnato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità previsti dal bando di gara. In più non conteneva le misure necessarie per un corretto inserimento paesaggistico della struttura nel parco. Da qui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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