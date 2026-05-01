Machete in zona rossa Mainetti Azione Lecco | I miei figli hanno già visto troppo La sicurezza non si costruisce con gli slogan

Nel pomeriggio di mercoledì, Lecco ha assistito a un episodio di violenza in piena zona rossa, con lancio di bottiglie e vetri rovesciati nel centro cittadino. Secondo fonti locali, è stato anche riferito che è stato visto un machete in circolazione. Mainetti, rappresentante di un movimento cittadino, ha commentato che i propri figli hanno già visto troppo e ha aggiunto che la sicurezza non si può affidare solo a slogan.

Nel pomeriggio di mercoledì, ancora una volta Lecco è stata teatro di un grave episodio di violenza, avvenuto in piena "zona rossa": bottiglie lanciate, vetri disseminati nel centro cittadino e, secondo le ricostruzioni, persino la comparsa di un machete. In pochi anni di vita, i miei figli hanno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate La zona rossa costa troppo, a Lecco è polemica dopo l’omicidio: “Mancano i soldi per i militari”Lecco - Una zona rossa in centro e i soldati per strada contro la violenza, sangue e spaccio a Lecco. Zona rossa operativa, cani antidroga e moto: Lecco potenzia la sicurezza urbanaUna conferenza stampa in sala consiliare per fare il punto sulle misure di sicurezza urbana messe in campo dall'amministrazione comunale: il sindaco...