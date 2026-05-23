Salta il Rampy Park al parco San Valentino | L’inclusione non si costruisce con gli slogan ma con progetti seri

Da pordenonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Rampy Park previsto al parco San Valentino è stato cancellato. Il Comune ha comunicato che il progetto esecutivo inviato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità richiesti dal bando di gara. La decisione è stata presa dopo aver verificato le caratteristiche del progetto, che non soddisfaceva le condizioni stabilite per garantire l’inclusione. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o su eventuali alternative è stato fornito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il rampy park non si farà. Secondo quanto riferito dal Comune, il progetto esecutivo consegnato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità previsti dal bando di gara. In più non conteneva le misure necessarie per un corretto inserimento paesaggistico della struttura nel parco. Da qui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Machete in zona rossa, Mainetti (Azione Lecco): "I miei figli hanno già visto troppo. La sicurezza non si costruisce con gli slogan"Nel pomeriggio di mercoledì, ancora una volta Lecco è stata teatro di un grave episodio di violenza, avvenuto in piena "zona rossa": bottiglie...

Leggi anche: Sabotaggio al comizio di Strianese a San Valentino: rotto il contatore, gli elettori illuminano la piazza con i cellulari

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web