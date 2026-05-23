Salta il Rampy Park al parco San Valentino | L’inclusione non si costruisce con gli slogan ma con progetti seri
Il Rampy Park previsto al parco San Valentino è stato cancellato. Il Comune ha comunicato che il progetto esecutivo inviato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità richiesti dal bando di gara. La decisione è stata presa dopo aver verificato le caratteristiche del progetto, che non soddisfaceva le condizioni stabilite per garantire l’inclusione. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o su eventuali alternative è stato fornito.
Il rampy park non si farà. Secondo quanto riferito dal Comune, il progetto esecutivo consegnato dalla ditta non rispettava i requisiti di accessibilità previsti dal bando di gara. In più non conteneva le misure necessarie per un corretto inserimento paesaggistico della struttura nel parco. Da qui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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