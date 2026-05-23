Stop al blocco dell' autotrasporto c' è l' intesa sul caro-carburanti | ecco cosa cambia per i trasportatori
È stato raggiunto un accordo che mette fine al blocco dell'autotrasporto, consentendo la sospensione del fermo nazionale. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sul caro-carburanti e mira a evitare ulteriori disagi alla filiera produttiva. La sospensione rappresenta un passo importante per i trasportatori, che avevano annunciato lo sciopero per protestare contro i rincari. L’intesa prevede misure che dovrebbero alleviare le difficoltà legate ai costi del carburante, senza specificare dettagli sulle modalità di intervento.
“La decisione di sospendere il fermo nazionale dell’autotrasporto rappresenta un segnale importante di responsabilità verso il Paese, le imprese e l’intera filiera produttiva. L’intesa raggiunta tra Governo e Unatras, di cui Confartigianato Trasporti fa parte, dimostra che quando il confronto è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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