Stop al blocco dell' autotrasporto c' è l' intesa sul caro-carburanti | ecco cosa cambia per i trasportatori

Notizia in breve

È stato raggiunto un accordo che mette fine al blocco dell'autotrasporto, consentendo la sospensione del fermo nazionale. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sul caro-carburanti e mira a evitare ulteriori disagi alla filiera produttiva. La sospensione rappresenta un passo importante per i trasportatori, che avevano annunciato lo sciopero per protestare contro i rincari. L’intesa prevede misure che dovrebbero alleviare le difficoltà legate ai costi del carburante, senza specificare dettagli sulle modalità di intervento.