Stop al blocco dell' autotrasporto c' è l' intesa sul caro-carburanti | ecco cosa cambia per i trasportatori

Da cesenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato raggiunto un accordo che mette fine al blocco dell'autotrasporto, consentendo la sospensione del fermo nazionale. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sul caro-carburanti e mira a evitare ulteriori disagi alla filiera produttiva. La sospensione rappresenta un passo importante per i trasportatori, che avevano annunciato lo sciopero per protestare contro i rincari. L’intesa prevede misure che dovrebbero alleviare le difficoltà legate ai costi del carburante, senza specificare dettagli sulle modalità di intervento.

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“La decisione di sospendere il fermo nazionale dell’autotrasporto rappresenta un segnale importante di responsabilità verso il Paese, le imprese e l’intera filiera produttiva. L’intesa raggiunta tra Governo e Unatras, di cui Confartigianato Trasporti fa parte, dimostra che quando il confronto è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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