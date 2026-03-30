Caro carburanti | autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprile
Dal 20 al 25 aprile, i camion dell’autotrasporto in Italia sono chiamati a fermarsi per una protesta contro l’aumento dei costi dei carburanti. La mobilitazione coinvolge diverse imprese del settore, che intendono manifestare il proprio disappunto attraverso uno sciopero nazionale. La manifestazione si inserisce in una fase di tensione tra autotrasportatori e autorità, con i lavoratori che chiedono interventi per contrastare le difficoltà economiche.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi. Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. L’associazione Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dei mezzi pesanti dal 20 al 25 aprile, nonostante le osservazioni critiche avanzate dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi. Il presidente Franco Pensiero ha spiegato che l’aumento incontrollato dei prezzi del carburante rappresenta un’emergenza grave, capace di mettere in crisi i bilanci già fragili delle aziende del settore. Secondo quanto dichiarato, alcune imprese potrebbero iniziare a fermare i tir già nei prossimi giorni, lasciandoli nelle rimesse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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