Stewart McLean l'attore di Virgin River trovato morto in Canada | la polizia indaga per omicidio
Un attore canadese di Virgin River è stato trovato morto a Lions Bay. La polizia ha avviato un’indagine per omicidio dopo aver ritrovato i resti il 22 maggio, dopo giorni di ricerche.
Stewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio: i resti ritrovati il 22 maggio dopo giorni di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stewart McLean e scomparso e la polizia indaga per omicidio
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