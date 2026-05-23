Stewart McLean l'attore di Virgin River trovato morto in Canada | la polizia indaga per omicidio

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attore canadese di Virgin River è stato trovato morto a Lions Bay. La polizia ha avviato un’indagine per omicidio dopo aver ritrovato i resti il 22 maggio, dopo giorni di ricerche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio: i resti ritrovati il 22 maggio dopo giorni di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stewart McLean e scomparso e la polizia indaga per omicidio

Video Stewart McLean e? scomparso e la polizia indaga per omicidio

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Trovato morto Stewart McLean, l’attore 45enne di 'Virgin River' era scomparso da giorni: si indaga per omicidio

Trovato morto l’attore Stewart McLean, la star di ‘Virgin River’ forse vittima di omicidio(Adnkronos) – L’attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River', è stato trovato morto dopo...

stewart mclean stewart mclean l attoreStewart McLean, l’attore di Virgin River trovato morto in Canada: la polizia indaga per omicidioQuarantacinque anni, un curriculum da attore di serie tv, poi la scomparsa improvvisa e infine la notizia tragica. I resti di Stewart McLean, attore canadese noto al pubblico di Netflix per le sue ... fanpage.it

stewart mclean stewart mclean l attoreStewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River: il 45enne era scomparso nel nulla dal 15 maggio. Si indaga per omicidioGiallo sulla morte dell'attore canadese Stewart McLean, 45 anni: noto per le sue apparizioni nella serie Netflix Virgin River, è stato trovato senza vita dopo giorni di ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web